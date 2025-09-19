Российская фигуристка занимает первое место на олимпийском квалификационном турнире

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. В Международном союзе конькобежцев (ISU) назвали короткую программу Аделии Петросян потрясающей. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Фигуристка лидирует после короткой программы на олимпийском квалификационном турнире. За свой прокат она получила 68,72 балла. Второе место занимает представляющая Грузию Анастасия Губанова (68,08). Третьей идет бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

"Аделия Петросян лидирует с потрясающей программой, вдохновленной Майклом Джексоном!" - написала пресс-служба ISU.

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. Произвольную программу фигуристки представят 20 сентября. Для попадания на Олимпиаду Петросян необходимо занять место не ниже пятого.