Петросян стала победительницей отборочного турнира в Пекине

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян показала невероятное выступление на отборочном турнире Олимпийских игр. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова.

Ранее Петросян стала победительницей отборочного турнира. По сумме двух программ она набрала 209,63 балла.

"Мне очень понравилось, нет слов, я в полном восторге. Хочется выразить благодарность ей и тренерскому штабу за такое выступление, это невероятно. Считаю, что судьи оценивали женский турнир нормально, никому не завышали и не занижали. Мне также очень понравился прокат Насти Губановой, я за нее тоже болела, и мне радостно от того, что она смогла отобраться на Олимпиаду. Я еще очень рада за Викторию Сафонову, она была не очень высоко после короткой программы, но сумела собраться и проявила характер", - сказала Леонова.

На второй строчке расположилась представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23), третьей стала бельгийка Луна Хендрикс (204,96). Также на Олимпиаду отобрались занявшая четвертое место белоруска Виктория Сафонова и ставшая пятой китаянка Чжан Жуйян.