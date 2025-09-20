20 сентября, 17:20
Траньков не сомневался в победе фигуристки Петросян в квалификационном турнире

Россиянка выиграла олимпийский квалификационный турнир, который прошел в Пекине

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян является психологически и технически готовой спортсменкой, поэтому не приходилось сомневаться в ее успехе на квалификационном олимпийском турнире. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Петросян выиграла олимпийский квалификационный турнир, который прошел в Пекине, и завоевала путевку на Игры.

"Прежде всего поздравлю все российское фигурное катание - спустя три половиной года отсутствия вышли, и наша девочка показала свой класс. И очень круто, что уже один наш фигурист на Олимпиаде есть - это Аделия Петросян. Поздравляю весь тренерский штаб, Федерацию фигурного катания на коньках России с этим результатом", - сказал Траньков.

"Я не сомневался в ней. С тренером она, без тренера - это очень сильная спортсменка, готовая и ментально, и технически. С удовольствием смотрел на блестящее катание этой фигуристки", - добавил он.

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. Фигуристка стала вторым представителем России, отобравшимся на Олимпиаду 2026 года. Ранее на соревнования квалифицировался ски-альпинист Никита Филиппов. 

