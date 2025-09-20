Российский спортсмен лидирует перед произвольной программой на олимпийском квалификационном турнире

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская назвала блестящей короткую программу Петра Гуменника на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Такое мнение она высказала ТАСС.

Гуменник стал победителем короткой программы на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. За свой прокат российский фигурист получил 93,80 балла.

"Ждем произвольной программы мальчиков. Сегодня Петр показал блестящую, безупречную короткую программу. Удачного проката", - сказала Чайковская.

Произвольную программу одиночники представят 21 сентября.

Гуменнику 23 года. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.