Петросян выиграла олимпийский квалификационный турнир, который прошел в Пекине

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянка Аделия Петросян является чудесной фигуристкой. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Петросян выиграла олимпийский квалификационный турнир, который прошел в Пекине, и завоевала путевку на Игры.

"Поздравляю Аделию. Прекрасный прокат, чудесная девочка. Я очень рада за нее", - сказала Бестемьянова.

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. Фигуристка стала вторым представителем России, отобравшимся на Олимпиаду 2026 года. Ранее на соревнования квалифицировался ски-альпинист Никита Филиппов.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.