Российская фигуристка выиграла олимпийский квалификационный турнир и завоевала путевку на Игры

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян в произвольной программе квалификационного турнира на Олимпиаду 2026 года продемонстрировала выступление, отражающее дух чемпиона. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ISU.

Петросян выиграла квалификационный турнир и отобралась на Олимпиаду. Российская фигуристка набрала 209,63 балла по сумме короткой (68,72 балла) и произвольной (140,91 балла) программ.

"Аделия Петросян продемонстрировала выступление, отражающее дух чемпиона", - говорится в сообщении.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.