Фигуристка завоевала путевку на Олимпиаду, победив на турнире в Пекине

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян не оставила шансов соперницам в отборочном турнире к Олимпийским играм. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Петросян выиграла квалификационный турнир и отобралась на Олимпиаду. Российская фигуристка набрала 209,63 балла по сумме короткой (68,72 балла) и произвольной (140,91 балла) программ.

"Прекрасное катание. Очень за нее болел, переживал. Но никому шанса не оставила. Думаю, когда травма залечится, она добавит пару четверных, и ей не будет равных, будет вообще недосягаемой", - сказал Жулин.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.