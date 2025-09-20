Спортсмен выиграл короткую программу на турнире в Пекине

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник не имеет реальных конкурентов на отборочном турнире к Олимпийским играм. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Ранее Гуменник выиграл короткую программу на отборочном турнире. За свой прокат российский фигурист получил 93,80 балла.

"Петр сегодня просто красавец. Там у него соперников вообще нет. Если добавит еще скорости на вращениях, будет претендовать на самые высокие места на Олимпиаде", - сказал Жулин.

Произвольную программу одиночники представят 21 сентября.