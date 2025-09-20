Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 19:30 мск

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Программа девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В центральной встрече игрового уик-энда "Краснодар" на своем поле встретится с петербургским "Зенитом".

Матч пройдет на "Озон-Арене" в Краснодаре и начнется в 19:30 мск. "Краснодар" лидирует в таблице РПЛ, набрав 19 очков. "Зенит" располагается на 6-й позиции с 13 очками. Прошлая игра РПЛ между командами в Краснодаре завершилась победой "быков" со счетом 2:0. В последний раз "Зенит" победил соперника в Краснодаре в РПЛ 13 апреля 2024 года (2:1).

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что в матче не примет участия бразильский полузащитник Жерсон. "На следующей неделе у него будет контрольное обследование, которое покажет, насколько реабилитация идет так, как нужно. Остальные все готовятся", - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". У "Краснодара" из-за дисквалификации будет недоступен основной центральный защитник Диего Коста, который получил красную карточку в игре прошлого тура с тольяттинским "Акроном" (2:1). Под вопросом участие Мозеса, который пропускал прошлые игры из-за повреждения.

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что матчи "Краснодара" и "Зенита" в последнее время стали визитной карточкой РПЛ. "Это матч двух конкурентов за чемпионское звание, сейчас "Краснодар" идет более стабильно, чем "Зенит", краснодарцы в хорошей форме, но предсказывать что-то не стал бы, - сказал Семин ТАСС. - Здесь нет разницы, кто фаворит, самое главное - кто победит, сыграет роль подготовка и форма футболистов. За "Краснодар", конечно, сыграют домашние трибуны, будет преимущество, будет заполненный стадион. Думаю, что одним из интереснейших матчей за последнее время стал именно "Краснодар" - "Зенит", это заслуга тренеров и команд, эти матчи стали как бы открыткой нашего чемпионата".

Обладатель Кубка УЕФА в составе "Зенита" Павел Погребняк считает, что предстоящий матч станет украшением первого круга. "Матч носит такое чемпионско-реваншистское настроение со стороны "Зенита", реально украшение первого круга. Если "Краснодар" выиграет, то отрыв будет большой, "Зениту" тяжело будет в будущем как-то компенсировать. "Зенит" сейчас устраивает только победа. "Краснодар" сейчас, наверное, немного превосходит "Зенит" в плане реализации и зрелищности в целом, потому что у петербургской команды пока все медленно, не хватает креативных действий впереди", - сказал Погребняк ТАСС.

Футболисты "Зенита" стали первыми в РПЛ, кто отправился на матч с "Краснодаром" прямым рейсом. Они вылетели на игру в субботу. Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.

Матчи "Динамо" и "Спартака"

В первой игре дня московское "Динамо" на выезде встретится с "Оренбургом", матч начнется в 12:00 мск. Бело-голубые с 9 очками располагаются на 11-й позиции, "Оренбург" с 7 очками идет 13-м. У обеих команд не задалось начало сезона, но при этом и москвичи, и оренбуржцы выиграли матчи в Фонбет - Кубке России на этой неделе - "Динамо" разгромило "Сочи" (4:0), "Оренбург" справился с казанским "Рубином" (0:0, 4:2 по пенальти).

Следом московский "Спартак" на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов", матч начнется в 14:30 мск. Красно-белые с 12 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, самарцы с таким же количеством очков располагаются на 8-й позиции. "Спартак" проведет матч без главного тренера Деяна Станковича, которого отстранили на месяц от всех соревнований за оскорбление судей в матче прошлого тура РПЛ с "Динамо".

Также в воскресенье калининградская "Балтика" дома сыграет с "Ростовом", матч начнется в 17:00 мск. "Балтика" и московский "Локомотив" являются единственными командами, которые еще не проигрывали в этом сезоне чемпионата России. Калининградцы с 16 очками идут 3-ми в таблице РПЛ, "Ростов" с 8 очками располагается на 12-й позиции. Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал ТАСС, что в команде нет эйфории от удачного старта. "Много туров впереди, трансферное окно закрыто, сейчас нужно набирать очки, а дальше будем решать. В команде нет эйфории, ни у кого головокружения от успехов нет, у нас тот тренер [Андрей Талалаев], которые все эти головокружения быстро снимет, если у кого-то смогут появиться", - отметил он.

Программа девятого тура РПЛ стартовала в субботу, в этот день "Пари Нижний Новгород" дома уступил грозненскому "Ахмату" (1:2), "Акрон" на своем поле сыграл вничью с "Рубином" (2:2), "Локомотив" на выезде поделил очки с махачкалинским "Динамо" (1:1).