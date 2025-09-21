В воскресенье Гуменник стал победителем олимпийского квалификационного турнира

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала уникальной программу российского фигуриста Петра Гуменника и призналась, что его выступление на квалификационном олимпийском турнире в Пекине порадовало ее до слез. Об этом она рассказала ТАСС.

В воскресенье Гуменник стал победителем олимпийского квалификационного турнира и отобрался на Олимпийские игры 2026 года. Россиянин набрал 262,82 балла по сумме короткой (93,80 балла) и произвольной (169,02) программ.

"Я счастлива абсолютно - мы на Олимпийских играх. У Пети программа уникальная, порадовал до слез, я болею за него. Были ошибочки, но ничего страшного, ведь он уникальные элементы делает. И ведь мог не делать, но они с [тренером Вероникой] Дайнеко все-таки пошли на них. И я надеюсь, что мы будем живы и увидим, как он все их исполнит и будет выигрывать", - сказала Тарасова.

Помимо Гуменника, на Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо из российских фигуристов отобралась Аделия Петросян, также выигравшая квалификационный турнир. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.