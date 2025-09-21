Из-за перекрытий в Москве игроки добирались на матч на такси

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Форс-мажорные ситуации нужно решать, поэтому поездка на такси футболистов самарских "Крыльев Советов" на матч девятого тура Мир - Российской премьер-лиги против московского "Спартака" была нормальным вариантом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев.

Ранее "Крылья Советов" уступили "Спартаку" со счетом 1:2. Из-за перекрытий в Москве игроки добирались на матч на такси.

"Я парень не капризный. Такси так такси. Я видел в футболе всякое. Форс-мажоры случаются, их нужно преодолеть. Принял ситуацию нормально, добрались, все в порядке", - сказал Адиев.

"Крылья Советов" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. В следующем туре самарцы 26 сентября проведут домашний матч с московским "Динамо".