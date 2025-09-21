Встреча была перенесена из-за непогоды

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов сообщил о том, что его команда улетит в Париж из-за переноса матча с "Марселем". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Матч пятого тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и ПСЖ был перенесен из-за непогоды. Встреча должна была пройти в воскресенье и начаться в 21:45 мск. В пресс-службе турнира сообщили, что встречу планируют провести 22 сентября.

"Мы долетели до Марселя, и в этот момент нам сообщили, что игра сегодня не состоится. Нам ничего не оставалось, кроме как пообедать и лететь обратно. Насколько я понимаю, матч перенесли на завтра. Но завтра вечером вручение "Золотого мяча", где из нашей команды девять номинантов. Не знаю, что будет, мы загрузились в самолет и готовы вылетать в Париж", - написал Сафонов.

Команда из Парижа после четырех игр набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Марсель" с шестью очками располагается на восьмой строчке.