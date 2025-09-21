Матч завершился победой петербургской команды со счетом 2:0

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Потасовка с участием нескольких футболистов произошла в компенсированное время матча девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом". Встреча прошла в Краснодаре.

Матч завершился победой "Зенита" со счетом 2:0. В результате инцидента желтые карточки получили защитник "Зенита" Ваня Дркушич и полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто.

"Зенит" благодаря победе набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" лидирует в чемпионате России, имея в активе 19 очков.