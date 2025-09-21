"Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 2:0

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Главный арбитр матча девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами "Краснодара" и петербургского "Зенита" Сергей Карасев часто останавливал игру ненужными свистками. Такое мнение журналистам высказал капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян.

Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0.

"Про судейство буду держаться. Один человек останавливал матчи, но что поделать. В этом вся проблема, когда ненужные свистки, разговоры, все пропадает", - сказал Сперцян.

"Хороший матч, просто не реализовали моменты. Как обычно готовились, сегодня готовились. До пропущенного мяча немного отдали инициативу. Никакой паники нет, мы на первом месте. Будем готовиться к следующей игре", - добавил он.

"Зенит" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 16 очков. "Краснодар" занимает 1-е место, набрав 19 очков.