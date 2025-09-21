Петербуржцы одержали победу со счетом 2:0

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Матч против "Краснодара" не является переломным для петербургского "Зенита", так как в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) предстоит провести еще много встреч. Такое мнение журналистам высказал вратарь "Зенита" Денис Адамов.

В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл лидера чемпионата "Краснодар" в матче девятого тура (2:0).

"Нам нужно было потерпеть около 15 минут, все-таки "Краснодар" играл дома, их гнали вперед болельщики, - сказал Адамов. - Но потом мы смогли переломить ход матча, спокойно играли. Не хотелось бы говорить, что эта встреча стала переломной, все-таки еще много матчей. У нас была тяжелая ситуация, но не с точки зрения таблицы, просто тяжело было после ничьей в Калининграде, где мы рассчитывали на победу. Но сегодня мы выиграли, все рады".

"Зенит" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 16 очков. "Краснодар" занимает 1-е место, набрав 19 очков.