В предсезонной игре с "Рейнджерс" нападающий забросил шайбу и сделал результативную передачу

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Арсений Грицюк забросил шайбу и сделал результативную передачу в предсезонном матче с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Встреча завершилась победой "Рейнджерс" со счетом 5:3. На скамейке "Нью-Джерси" присутствовал помощник главного тренера команды Сергей Брылин. Ранее он входил в штаб, но не появлялся на лавке во время игр.

Грицюку 24 года, он был выбран "Нью-Джерси" на драфте НХЛ 2019 года под общим 129-м номером. В Фонбет - Континентальной хоккейной лиге он выступал за петербургский СКА и омский "Авангард", в составе которого в 2021 году завоевал Кубок Гагарина. В 2022 году Грицюк стал серебряным призером Олимпиады в Пекине.

"Рейнджерс" в первом матче регулярного чемпионата в ночь на 8 октября по московскому времени примут "Питтсбург". "Нью-Джерси" начнет сезон гостевой игрой с "Каролиной" в ночь 10 октября.