Оласа рассказал, в чем "Краснодар" превосходил "Зенит" в матче РПЛ

Петербургская команда одержала победу со счетом 2:0

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" превосходили петербургский "Зенит" в количестве созданных моментов в первом тайме в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник "Краснодара" Лукас Оласа.

Матч прошел в Краснодаре и завершился победой "Зенита" со счетом 2:0.

"У нас были моменты и хорошие возможности для голов в первом тайме, могли забить, мне кажется, что даже превосходили "Зенит" в этом. Может быть, в конце первого тайма "Зенит" перехватил инициативу, но соперник не создал при этом очевидных голевых шансов. Во второй половине соперник смог реализовать момент, открыл счет в игре, жаль, что у нас не получилось этого сделать. Мы пытались создать моменты, даже попали в штангу, но, к сожалению, этого не получилось, удача была не нашей стороне", - сказал Оласа.

"Зенит" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 16 очков. "Краснодар" занимает 1-е место, набрав 19 очков.