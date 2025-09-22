Агеев скончался в возрасте 84 лет, он будет похоронен в понедельник на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Прощание с двукратным чемпионом Европы по боксу Виктором Агеевым прошло в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Прощание состоялось в понедельник в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА. На нем присутствовали функционеры и боксеры, включая олимпийских чемпионов Александра Поветкина и Александра Лебзяка, бывшего чемпиона мира Дениса Лебедева.

Начальник ЦСКА Артем Громов отметил преданность Агеева своему делу и стране. "Мы пришли прощаться не просто со спортсменом и великим тренером, а с человеком-эпохой, - сказал Громов. - Эпохой спорта и нашего клуба. Это был целостный и очень увлеченный человек, который был глубоко предан своему делу - служению Отечеству. Память об этом человеке, великом спортсмене и тренере, патриоте своей страны мы будем помнить и бережно хранить".

Лебзяк, говоря об Агееве, отметил его педагогические достоинства. "Я познакомился с Виктором Петровичем в конце 1980-х годов, - сказал Лебзяк. - Это был большой боксер, участник многих международных турниров, четырехкратный чемпион СССР. Как тренер он не только воспитал хороших боксеров, но и подготовил хороших людей. Виктор Петрович - монолит нашего вида спорта и нашей страны".

Лебзяк также зачитал стихотворение Валентина Гафта "Живых все меньше в телефонной книжке…".

Агеев скончался в возрасте 84 лет. Он будет похоронен в понедельник на Троекуровском кладбище.