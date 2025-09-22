Об увольнении Хорнера стало известно 9 июля, с того дня он был отстранен от исполнения обязанностей

ТАСС, 22 сентября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" согласовала с бывшим руководителем Кристианом Хорнером детали увольнения. Об этом сообщил портал Planetf1.

По информации источника, "Ред Булл" и Хорнер в понедельник достигли договоренности относительно деталей расторжения контракта, поэтому с этого дня он окончательно покинул команду. Отмечается, что ему выплатят 74,2 млн фунтов стерлингов ($100,1 млн) за расторжение соглашения, которое было рассчитано до 2030 года. В "Формулу-1" Хорнер имеет право вернуться к середине следующего сезона.

Об увольнении Хорнера стало известно 9 июля, с того дня он был отстранен от исполнения обязанностей. Британец руководил командой с момента ее основания в 2005 году. Под руководством 51-летнего специалиста "Ред Булл" шесть раз выиграл Кубок конструкторов. Восемь раз пилоты команды побеждали в личном зачете чемпионата мира.