С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Португальцы занимают нейтральную позицию в вопросе санкций к российскому футболу. Об этом в интервью ТАСС рассказал победитель Лиги чемпионов в составе "Порту" Дмитрий Аленичев.

"Знаете, португальский народ такой спокойный, они, в принципе, особо не думают об этом, не спрашивают, когда нас допустят. Спрашивают просто мое мнение. Я говорю, что не знаю сам, такая обстановка, не знаю. Честно, они и не говорят: быстрее бы вас допустили. Они занимают нейтральную сторону", - сказал Аленичев.

