Дмитрий Аленичев: ставлю 5%, что "Спартак" выиграет РПЛ в этом сезоне

Бывший футболист красно-белых и сборной России о Кубке легенд, карьере сына и чемпионате России

Четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" и победитель Лиги чемпионов с "Порту" Дмитрий Аленичев в очередной раз принял участие в Кубке легенд имени Константина Еременко. В интервью ТАСС он рассказал о готовности к работе тренером и возможности вернуться в "Спартак", о играющем в Португалии сыне Данииле, а также оценил старт Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и Лиги чемпионов.

— Вы снова на Кубке легенд, по кому соскучились, кого рады видеть?

— В первую очередь соскучился по самом Кубку легенд, он должен был пройти в феврале, но его перенесли на сентябрь. Да, это, как всегда, огромное событие для всех, печально, что в этом году не принимаю участия в турнире из-за травмы, но мысленно с ребятами рядом, помогаю, чем могу. Двумя матчами в субботу они мне уже доставили удовольствие и результатом, и игрой.

— Ваш бывший партнер по "Порту" Манише сказал, что с вами в клубе играл, как с братом. Рады его видеть?

— Я с ним полностью согласен, тоже с ним играл, как с братом. Мы похожи и по игре, и по фигуре. Да и в целом мы вдвоем такие жизнерадостные молодые люди, очень рад, что увидимся.

— Сейчас вы были на тренерском мостике. Когда были последние предложения по работе?

— Уже в целом давненько были. Но предложения, которые были, не заслуживали особого внимания. Я уже говорил, что даже если бы предложения из Первой лиги, как было с "Енисеем", я бы рассмотрел. Но таких, к сожалению, не было. Сейчас нахожусь в творческом отпуске, буквально через месяц у меня будет подтверждение тренерской лицензии Pro. Надеюсь, что будут поступать предложения, которые будут заслуживать моего внимания. С удовольствием рассмотрим.

— Чем сейчас занимаетесь, пока нет предложений?

— Возможно, кто-то думает, что я сейчас просто отдыхаю, развлекаюсь, но это не так. Я участвую в различных мероприятиях, по стране их очень много, провожу различные мастер-классы, участвую во многих футбольных турнирах. Также у меня есть своя академия в Подмосковье, больше 700 детей, занимаюсь и ей.

— Как пройдет подтверждение тренерской лицензии?

— Лицензию нужно подтверждать каждые три года. Будет все в Российском футбольном союзе, в течение 48 часов определенные экзамены.

— Как долго вы планируете работать главным тренером?

— Сейчас творческий отпуск. Сколько получится, столько отработаю. Видите, как было с Жозе Моуринью, проиграл с "Фенербахче" выход за Лигу чемпионов, уволили, через неделю оказался в той команде, которая его выбила, — в "Бенфике". Тут нельзя загадывать. Все может случиться в течение недели. Может быть, нужно будет полгода подождать. Я человек терпеливый, ничего страшного, но в какую-то авантюру не пойду, не буду.

— Как давно общались с Моуринью?

— Мы с ним давно не общались. Он работает, вы прекрасно понимаете, в каком состоянии. После турнира планирую слетать в Португалию, там, если получится, возможно, встретимся, пообщаемся.

— Рассматриваете ли вы вариант с обучением в менеджмент, руководителем клуба?

— Это исключено, нет.

— Ваш сын Даниил играет за "Эрмесинде" в Португалии. Как он там?

— Поскольку он иностранец, то играет мало, чему он, конечно, не рад, как и я. Но я ему всегда даю советы, надеюсь, дельные, объясняю, что если он иностранец, то нужно быть на голову сильнее, чтобы играть постоянно. Пожелал ему терпения, пока терпит. Скоро вживую посмотрю тренировки, как обстановка, чем дышит.

— Видите ли вы в нем себя в каких-то моментах?

— Нет, он вообще другой. По физическим данным, по комплектации, плюс он левша. Честно говоря, абсолютно разные. Конечно, ему будет тяжело добиться таких успехов, каких добился я, пусть это нескромно прозвучит с моей стороны, но тем не менее остановился на футболе, молодец.

— Как-то в плане клубов вы ему помогали?

— Были моменты. Конечно, когда сопровождал, общался со знакомыми людьми, которые имеют непосредственное отношение к португальскому футболу, помогал в плане обустройства в команде.

— Как вам "Спартак" на старте сезона?

— "Спартак" играет нестабильно. Все мы понимаем, что поведение Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается. Я вообще оптимист по жизни, очень часто вспоминаю прошлогоднюю осень в исполнении "Спартака", как провел осень Манфред Угальде, который забивал очень много. Мне бы хотелось, чтобы Ливай Гарсия, купленный за €20 млн, этой осенью сыграл так же, как Угальде, который забил 17 мячей в чемпионате. Хочется, чтобы "Спартак" показал такую же игру осенью, как в прошлом году, чтобы Гарсия сыграл так же, как Угальде. Все тогда говорили, жаль, что заканчивается осенняя часть, если бы тогда чемпионат продолжился, "Спартак" был бы на ходу.

Последние результаты не радуют. Я присутствовал на игре в Кубке России с "Ростовом", нанес символический удар, сказал, что, наверное, я не фартовый. Потому что "Спартак" опять проиграл.

— Как повлияет на "Спартак" дисквалификация Станковича?

— Как футболисты будут пять матчей работать без главного тренера? Посмотрим. Надеюсь, что, может быть, это и поможет команде. А Деян пускай посмотрит со стороны.

— Рано ли хоронить шансы на чемпионство?

— Должно произойти какое-то чудо, чтобы "Спартак" стал чемпионом. Но я верю, что борьбу "Спартак" навяжет.

— Как вам старт Лиги чемпионов?

— Да, в принципе, неожиданность была, наверное, только в игре "Бенфики". Умудрились проиграть "Карабаху" дома. Не знаю вообще, как такое могло случиться, отставка тренера. А в целом все топ-команды добивались побед, красивых и результативных. Я считаю, что будет очень интересно в дальнейшем. Некоторые говорят — назови фаворита, одну команду. Но есть много команд, "Ливерпуль", "Бавария", ПСЖ, "Реал", столько команд, которые реально могут выиграть турнир.

— Вы часто ездите в Португалию, какое там настроение по допуску России? Что в целом думаете об этой теме?

— Знаете, португальский народ такой спокойный, они, в принципе, особо не думают об этом, не спрашивают, когда нас допустят. Спрашивают просто мое мнение. Я говорю, что не знаю сам, такая обстановка, не знаю. Честно, они и не говорят: быстрее бы вас допустили. Они занимают нейтральную сторону.

— Станислав Черчесов вернулся в РПЛ. Как вам "Ахмат" с ним?

— Станислав Саламович — опытнейший тренер, с такими богатыми знаниями. Все прекрасно понимали, что когда он примет "Ахмат", то команда вылезет из той ямы, в которой была. Что он сейчас и доказывает своей работой.

— Старт РПЛ. Что расстроило, что порадовало?

— Расстроил "Спартак", наш любимый клуб. Удивили слабые старты от "Динамо" и "Зенита" в плохом смысле. В хорошем плане удивили "Локомотив", "Балтика". "Краснодар" в этом году доказывает, что прошлая победа в чемпионате была не случайной. Как я уже сказал, что "Спартак" вряд ли, ставлю 5% из 100, что "Спартак" станет чемпионом. Но не сбрасывал бы со счетов "Зенит", что именно эта команда составит конкуренцию "Краснодару".

— В голове держите, что будет еще шанс или возможность вернуться в "Спартак"?

— Юрий Павлович Семин несколько раз возвращался в "Локомотив". Это пример нашего российского тренера. За границей бывают такие случаи. Поэтому все возможно, почему нет. Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба. А там посмотрим.