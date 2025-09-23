СМИ: Капризов продолжает переговоры с "Миннесотой" о новом контракте

Ранее хоккеист отказался от контракта с "Миннесотой" на 8 лет с рекордной среднегодовой зарплатой $16 млн

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий Кирилл Капризов продолжает переговоры о новом контракте с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота", на данный момент шанс его обмена в "Нью-Йорк Рейнджерс" равен нулю. Об этом заявил журналист Фрэнк Серавалли.

Ранее Серавалли сообщил, что россиянин отказался от контракта с "Миннесотой" на 8 лет с рекордной среднегодовой зарплатой $16 млн. 15 сентября портал Sportskeeda со ссылкой на журналиста Винса Меркольяно сообщил, что игрок может перейти в "Рейнджерс".

"На данный момент - ноль [шансы на переход Капризова в "Рейнджерс"]. Сейчас у меня нет информации, что "Миннесота" открыта к обмену Капризова до начала сезона, несмотря на то что переговоры не продвигаются. Но я думаю, что игрок считает своим приоритетом быть частью "Миннесоты", - сказал Серавалли.

Капризов в случае заключения соглашения с "Миннесотой" мог стать самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. На данный момент рекорд удерживает форвард сборной Германии Леон Драйзайтль, который в сентябре 2024 года подписал с "Эдмонтоном" восьмилетний контракт на общую сумму $112 млн. Новое соглашение начнет действовать с сезона-2025/26, а среднегодовая зарплата составит $14 млн.

Капризову 28 лет. Его нынешний контракт с "Миннесотой" рассчитан до конца сезона-2025/26, но уже с 1 июля клуб может вести переговоры с игроком о продолжении сотрудничества. За оставшийся год в "Миннесоте" Капризов заработает $9 млн.