Смолов считает, что на поле в Красногорске нельзя играть в футбол

Бывший нападающий сборной России назвал отвратительным поле стадиона "Зоркий"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского клуба Медиалиги "Броук Бойз" Федор Смолов считает плохим качество поля на стадионе "Зоркий" в Красногорске и советует запретить проведение там официальных матчей. Об этом футболист рассказал журналистам.

"Броук Бойз" уступили со счетом 0:2 саратовскому "Соколу" в матче четвертого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России.

"Я думаю, сбить могло, что это поле футбольным называется, ужас просто, я бы хотел, чтобы здесь запретили играть официальные матчи. Потому что отвратительное просто, риск травмы намного выше, чем полезность сделать", - сказал Смолов.

Смолову 35 лет, он является воспитанником "Сокола". В сезоне-2024/25 он вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" футболист дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов. За "Броук Бойз" Смолов выступает со второго раунда "пути регионов", он забил по одному мячу в матчах с подмосковным "Сатурном" и курским "Авангардом".