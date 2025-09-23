Большинство специалистов скептически относятся к возможности возвращения лыжников на международные соревнования

ЖЕНЕВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в среду обсудит вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования. Заседание пройдет в Цюрихе.

19 сентября спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей сообщил, что FIS может рассмотреть вопрос участия россиян в международных турнирах. Через три дня пресс-служба FIS сообщила ТАСС о том, что данный вопрос будет рассмотрен 24 сентября.

FIS осталась единственной федерацией, которая не приняла решения относительно возможности россиянам отобраться на Олимпиаду 2026 года. Большинство федераций оставили отстранения спортсменов из России в силе. На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты.

Основываясь на тенденциях в зимних видах спорта, большинство специалистов скептически относятся к возможности возвращения лыжников на международные соревнования. "Возможно, действительно получится как-то отобраться, - сказал ТАСС старший тренер сборной России Юрий Бородавко. - Трудно сказать, какое количество спортсменов допустят, если допустят вообще. Это дискредитация российских лыжников, FIS хочет нас деклассировать, поставить в один ряд с Аргентиной, Бразилией и другими третьими странами в лыжных гонках. Лично я ничего хорошего от FIS не жду".

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин выразил надежду, что спортсменам дадут возможность отобраться на Олимпийские игры. "Конечно, я надеюсь, что нам разрешат участвовать. Еще лучше, если бы восстановили всю команду с гимном и флагом - на это мы бы точно согласились. Посмотрим, какое решение примет FIS".

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.