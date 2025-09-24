23 сентября игрок перешел из "Салавата Юлаева" в "Ак Барс" в обмен на Уайатта Калинюка и денежную компенсацию

УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Ринат Баширов заявил, что причиной сорвавшегося обмена нападающего Александра Хмелевского в омский "Авангард" стало более выгодное предложение от казанского "Ак Барса". Комментарий Баширова приводит пресс-служба "Салавата Юлаева".

"Авангард" выходил с предложением еще летом. Мы действительно на протяжении суток готовили с ними трансфер, почти договорились. Не пожали руки, но о многом договорились. Потом это появилось в прессе, другие клубы тоже проявили интерес, так и появился "Ак Барс". Их условия были лучше. Это рынок, поэтому мы приняли решение, которое приняли. Мы не стали устраивать торгов, сделали то, что выгодно клубу. Мы считаем, что мы вправе делать те решения, которые выгодны клубу", - сказал Баширов.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Салават Юлаев" получит от "Ак Барса" 230 млн рублей в качестве денежной компенсации.

Хмелевскому 26 лет, он выступал за "Салават Юлаев" с 2022 года. В прошлом сезоне форвард набрал 57 (25 голов + 32 результативные передачи) очков в 68 матчах регулярного сезона и 15 (8 + 7) очков в 19 матчах плей-офф. В текущем сезоне Хмелевский в 6 играх забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи. В 2021 году в составе сборной США игрок стал бронзовым призером чемпионата мира.