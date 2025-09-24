В полуфинале петербургская команда победила "Дубай"

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского "Зенита" со счетом 107:103 обыграли "Дубай" и вышли в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ, где встретятся с московским ЦСКА. Турнир проходит в Белграде.

Самыми результативными игроками матча стали Алекс Пойтресс из "Зенита" и Джанан Муса из "Дубая", набравшие по 25 очков.

Ранее в первом полуфинале ЦСКА обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 89:67. Финал и встреча за третье место пройдут 25 сентября.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится с 2021 года, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Турнир впервые проходит за пределами России. Рекордсменами по числу побед являются ЦСКА и "Зенит" (по два титула).