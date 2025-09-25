Отставка тренера будет рассмотрена на заседании исполкома ФСБР 26 сентября

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили готов уйти в отставку со своего поста. Об этом он сообщил ТАСС.

На прошедшем в Загребе чемпионате мира сборная России по греко-римской борьбе завоевала серебряную и две бронзовые медали. Как заявил ранее ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отставка тренера будет рассмотрена на заседании исполкома организации 26 сентября.

"Я пока ничего не хочу комментировать, давайте подождем завтрашнего дня. Со своего поста я готов уйти в связи с чемпионатом мира", - сказал Когуашвили.

На вторую ступень пьедестала поднялся Артур Саргсян (до 97 кг), на третью - Даниял Агаев (до 67 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).

Когуашвили возглавляет национальную команду с 2006 года.