ЦСКА стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ

В финале армейцы обыграли "Зенит"

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 96:79 обыграли петербургский "Зенит" в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходил в Белграде.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, набравший 26 очков. У "Зенита" больше всех очков набрал защитник Георгий Жбанов - 17.

Ранее в четверг в матче за третье место сербская "Црвена Звезда" победила "Дубай" из ОАЭ со счетом 82:80.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится с 2021 года, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Турнир впервые прошел за пределами России. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигравший свой третий титул, у "Зенита" в активе две победы.