Разыгрывающий ЦСКА стал самым результативным игроком финального матча турнира

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Американский разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл признан самым ценным игроком Суперкубка Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг ЦСКА стал победителем турнира, обыграв в финале петербургский "Зенит" со счетом 96:79. В решающем матче Тримбл стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков, сделав 4 подбора и отдав 8 передач.

Тримблу 30 лет, он выступает за ЦСКА с 2023 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и двукратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ.