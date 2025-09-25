Победителем турнира, который прошел в Белграде, стал московский ЦСКА

БЕЛГРАД, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Итоги Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу показывают высокий уровень лиги и российских команд. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В Суперкубке Единой лиги ВТБ, прошедшем в формате "финала четырех" в Белграде, приняли участие московский ЦСКА, петербургский "Зенит", сербская "Црвена Звезда" и "Дубай" из ОАЭ. В финале ЦСКА со счетом 96:79 обыграл "Зенит".

"Финальный матч был без интриги, но турнир удался. У "Зенита" накануне был очень тяжелый матч с "Дубаем", две игры подряд, новый тренер, потеря [Сергея] Карасева. У ЦСКА же было больше сил, и команда сыграна, в этом причина. Но главное - суперкубок показал уровень Единой лиги, уровень наших команд. И мы получили много лестных слов за организацию матча", - сказал Кущенко.