"Победа здравого смысла". МПК полностью восстановил Паралимпийский комитет России

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил членство Паралимпийских комитетов России (ПКР) и Белоруссии в организации. Такое решение было принято на Генеральной ассамблее МПК в Сеуле.

В первом раунде против полного отстранения ПКР проголосовало 111 делегатов, за - 55, 11 - воздержались. Во втором туре за отмену частичного отстранения ПКР проголосовал 91 делегат, против - 77, 8 - воздержались. Голосование по этому вопросу изначально было назначено на 26 сентября, однако его перенесли на день по техническим причинам.

Глава ПКР Павел Рожков в беседе с ТАСС отметил, что МПК доказал важность защиты прав спортсменов для организации. "С 2022 года все российское паралимпийское движение добивалось справедливого решения в отношении наших спортсменов, которые не могли участвовать в международных соревнованиях. Для всех нас решение, принятое сегодня нашими коллегами на Генеральной ассамблее в Сеуле, в первую очередь показатель того, что мы добросовестно и терпеливо исполняли свои обязательства как перед российским, так и перед международным паралимпийским движением. Паралимпийский комитет России приветствует решение делегатов ассамблеи, Международный паралимпийский комитет в очередной раз доказал, что защита прав спортсменов для организации на первом плане".

Позднее Рожков рассказал журналистам о том, что огромную роль в восстановлении членства ПКР в МПК сыграла дипломатическая работа, которую провел президент России Владимир Путин в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Эти страны поддержали ПКР во время голосования. Также Рожков отметил, что Европейский паралимпийский комитет призывал консолидированно голосовать против России. Скандинавские страны, Великобритания и Украина выступали с критическими заявлениями в адрес России, однако их тон стал значительно более корректным.

Участие в Паралимпиаде

Благодаря принятому решению российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.

В 2026 году в Италии пройдут Паралимпийские игры, и проведением отбора на многие соревнования занимаются международные федерации. Особо сложные отношения сейчас с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая не торопится возвращать российских спортсменов. FIS рассмотрит решение о допуске российских спортсменов 21 октября, не только паралимпийцев, но и тех, кто может поехать на Олимпийские игры.

"Паралимпийский комитет России восстановлен в правах, и это смелый шаг со стороны Международного паралимпийского комитета. Его президент Эндрю Парсонс, конечно, молодец. Но лыжные гонки и биатлон находятся под юрисдикцией Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и Международного союза биатлонистов соответственно. Ждем 21 октября, они перенесли свое решение на эту дату. Две спортивные международные федерации идут вразрез всем остальным. Все выступают - они думают. А мы ничего не можем сделать. Поэтому на нас это решение пока не влияет, мы ждем", - сказала ТАСС старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Ирина Громова.

Что касается летних видов, как сообщил Рожков, то отборочные соревнования Паралимпийских игр уже идут, и россияне успешно выступают на многих соревнованиях. Чемпионат мира по легкой атлетике, который проходит в Индии, мог стать первым турниром, на котором россияне могли выступить с гимном и флагом страны, однако организаторы соревнований не имеют возможности внести изменения в протокол.

Важный шаг на пути к восстановлению спортсменов

Новость получила широкий отклик в российском спортивном сообществе. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что восстановление ПКР в МПК послужит примером и для Международного олимпийского комитета, который пока не снял санкции с ОКР. "Поздравляю все наше спортивное сообщество - это результат большой работы, - сказал Дегтярев. - Убежден, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК, и для других международных федераций, которые будут более сговорчивыми".

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с ТАСС отметил, что в вопросе допуска российских спортсменов восторжествовал здравый смысл. "Это победа здравого смысла, - сказал Свищев. - Понимаем, что еще есть вопросы отбора, которые тоже не так просты для наших паралимпийцев. Но такое решение, очевидно, косвенно должно влиять и давать пример МОК, а также международным федерациям".

Также паралимпийцев поздравила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. "Я очень рада за них, по-настоящему рада. Сказать спасибо за это я не могу, потому что предыдущие решения этих людей лишили [возможностей] наших спортсменов, паралимпийцев. Для них занятие спортом - это жизнь, а люди лишили их возможности жить, как они привыкли, заниматься своим делом, отвлекаться от того, что им преподнесла судьба по здоровью. Побед ребятам и хороших выступлений!"

Депутат Госдумы, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова считает, что российские спортсмены выиграют много медалей. "Нас не сломило и не сломало ничего, - сказала Баталова ТАСС. - Благодарна руководству ПКР, разговаривали, обсуждали днем и ночью. Когда нет паралимпийской медали, то это как паучок, который гложет, что этого нет. Команда стала больше, я верю, что завоюем много медалей, долго будет звучать наш гимн".