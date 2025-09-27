Минспорт Украины осудил решение МПК по Паралимпийскому комитету России

В субботу Международный паралимпийский комитет восстановил полноценное членство Паралимпийского комитета России

ТАСС, 27 сентября. Министерство молодежи и спорта Украины осудило решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу делегаты генеральной ассамблеи МПК в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства ПКР в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

В украинском министерстве назвали решение позорным и призвали спортсменов других стран осудить его. Также Минспорт Украины призвал Италию не допустить появления российских флагов на Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.