В первый игровой день пройдут матчи "Локомотив-Кубань" - "Уралмаш" и УНИКС - "Парма"

ТАСС, 28 сентября. Первые матчи регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдут в воскресенье. В этот день состоятся матчи "Локомотив-Кубань" - "Уралмаш" и УНИКС - "Парма".

В турнире сыграют 11 команд. В этом сезоне состав участников тот же, что и в предыдущем, за исключением "Астаны", временно вышедшей из лиги. При этом клуб будет представлен в турнире молодежных команд.

Команды сыграют между собой в четыре круга, по итогам которых восьмерка лучших выйдет в плей-офф. В этом сезоне не будет проводиться стадия плей-ин, в которой четыре участника боролись за два места в плей-офф. В плей-офф четвертьфиналы и серия за третье место пройдут до трех побед, а полуфинал и финал - до четырех.

Действующим победителем турнира является московский ЦСКА, победивший в финальной серии петербургский "Зенит" со счетом 4-2.

Фавориты все те же

Претендентов на победу в турнире, как и в прошлые сезоны, четыре. К ним относятся ЦСКА, "Зенит", казанский УНИКС и краснодарский "Локомотив-Кубань". Последние четыре сезона только эти команды выходят в полуфинал, и пока не видно, кто мог бы с ними бороться.

"Эти команды значительно лучше остальных укомплектованы, и никаких сомнений нет, что именно они будут играть в полуфинальных сериях, вопрос только кто с к кем, - сказал ТАСС глава тренерского совета Российской федерации баскетбола Станислав Еремин. - Так как сезон очень длинный, конечно, проигрывать они будут не только друг другу. Угадать победителя сложно, так как команды примерно одного уровня, но борьба будет и в нижней части, так что я думаю, что мы увидим много интересных матчей".

Перед стартом сезона ЦСКА и "Зенит" приняли участие в предсезонном турнире - Суперкубке Единой лиги ВТБ, который прошел в Белграде. В финале армейцы победили петербуржцев со счетом 96:79. В полуфинале ЦСКА обыграл сербскую "Црвену Звезду", а "Зенит" оказался сильнее "Дубая". Обе команды сыграют в Евролиге.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко после финала в разговоре с ТАСС отметил, что российские клубы показали свою силу на турнире.

"Финальный матч был без интриги, но турнир удался. У "Зенита" накануне был очень тяжелый матч с "Дубаем", две игры подряд, новый тренер, потеря [Сергея] Карасева. У ЦСКА же было больше сил, и команда сыграна, в этом причина. Но главное - суперкубок показал уровень Единой лиги, уровень наших команд. И мы получили много лестных слов за организацию турнира", - сказал Кущенко.