Сборная России по футболу не примет участия в церемонии открытия Игр стран СНГ

Открытие Игр пройдет в воскресенье в Гяндже

НАФТАЛАН /Азербайджан/, 28 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России не будут участвовать в церемонии открытия III Игр стран СНГ, которая пройдет в воскресенье на городском стадионе Гянджи. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды Валентин Гавва.

В субботу в первом матче группового турнира россияне сыграли вничью (0:0) с командой Белоруссии. Игра проходила в Габале, которая расположена более чем в двух часах езды от Гянджи. В Играх стран СНГ принимают участие футболисты в возрасте до 15 лет.

"Мы сюда приехали, чтобы готовиться и выступать, - рассказал Гавва. - Вот если бы церемония открытия проходила в более близкой для нас локации… Но тратить почти шесть часов на дорогу туда-обратно мы не можем. В воскресенье у нас будет восстановительная тренировка, а потом останутся два дня, чтобы подготовиться к очередному сопернику".

Как ранее сообщал ТАСС, отказались от участия в церемонии Игр стран СНГ мужская и женская сборные России по настольному теннису, также живущие в Габале.

Открытие III Игр стран СНГ пройдет в воскресенье вечером на городском стадионе Гянджи. Соревнования продлятся до 8 октября.