В воскресенье калининградская команда потерпела первое поражение в текущем сезоне чемпионата России, уступив ЦСКА

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Калининградский футбольный клуб "Балтика" на старте сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) показал хороший результат, поражение от московского ЦСКА обусловлено уровнем соперника. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов.

В воскресенье "Балтика" на выезде уступила ЦСКА со счетом 0:1 в матче 10-го тура РПЛ. Для калининградской команды это поражение стало первым в текущем сезоне чемпионата России.

"Отрицательный результат, все-таки было тяжело, играли с очень серьезным соперником, проиграли сильной команде. Пока не знаю об обращении в судейскую комиссию, будем решать, обсуждать, смотреть, пока не могу ответить. Положительный момент за 10 туров, что проиграли один матч, девять игр без поражений, все очень просто. Качество игры нравится, сегодня чуть не сложилось, но нравится физическое состояние, тонус команды. Но нужно еще развиваться, чтобы обыгрывать ЦСКА", - сказал Измайлов.