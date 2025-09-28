Нижегородская команда после 10 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что у футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" сложилась хорошая команда, и продолжает верить в главного тренера белоруса Алексея Шпилевского. Об этом Никитин заявил журналистам.

В воскресенье "Пари НН" в гостях со счетом 0:3 проиграл московскому "Спартаку" в 10-м туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Нижегородцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата, команда одержала две победы и потерпела восемь поражений.

"Результат плохой. В Шпилевского верим, последние два матча были очень хорошими. Здесь, видимо, сказывается совершенно другой уровень, класс футболистов "Спартака". Эта игра не может радовать. Будем готовиться к следующим матчам, верить в будущее", - сказал Никитин.

"Я считаю, что сейчас хорошая команда сложилась - в коллективе, во всех вертикалях. Не видим со стороны очевидных ошибок. Конечно, многое определяют как предшествующие решения, так и обстоятельства, которых довольно много", - добавил глава региона.

В следующем туре РПЛ "Пари НН" 5 октября на выезде сыграет против "Сочи". До этого нижегородцы 1 октября проведут домашний матч против "Спартака" в пятом туре группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.