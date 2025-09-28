Сакич отметил вклад Барко в игру "Спартака"

В воскресенье "Спартак" обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 10-го тура чемпионата России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко, несмотря на небольшое количество результативных действий, всегда вносит большой вклад в результаты команды, к нему нет вопросов. Такое мнение журналистам высказал тренер красно-белых Ненад Сакич.

В текущем сезоне Барко в 11 матчах чемпионата и кубка страны забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

"Сегодня хочу поблагодарить ребят за победу, прекрасный матч, важная победа, надеюсь, что мы будем продолжать, должны это делать. С таким подходом и достигаются большие результаты, - сказал Сакич. - Конечно, победы дают команде уверенность, все футболисты чувствуют себя хорошо, мы двигаемся в правильном пути. Что касается дерби с ЦСКА [в следующем туре], то сначала в кубке нужно сыграть с "Пари НН", пока более сконцентрированы на этом. Но понятно, что матч с ЦСКА будет непростым, сложным, потому что соперник сейчас на первом месте. Но у нас будет время на подготовку".

"Спад Эсекьеля Барко? Мы одна команда. Бывает, что в одной игре кто-то сыграет лучше, другой хуже. Но к Барко нет вопросов. Сейчас он вносит свой вклад, может ли он лучше - однозначно может", - добавил Сакич.