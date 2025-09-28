Российский батутист Нартов выиграл золото на этапе Кубка мира

Серебряную медаль в женском турнире завоевала Анжела Бладцева

ВАРНА /Болгария/, 28 сентября. /ТАСС/. Российский батутист Дмитрий Нартов занял первое место в индивидуальном трамплине на этапе Кубка мира. Соревнования прошли в болгарской Варне.

Нартов набрал 61,58 балла. Второе место занял японец Юсэй Мацумото (61,31), третье - американец Рубен Падилья (60,09).

У женщин второй стала россиянка Анжела Бладцева (57,08), уступив японке Хикару Мори (57,20), бронзу завоевала британка Брайони Пейдж (56,88).

Российские спортсмены принимали участие в турнире в нейтральном статусе.