Россиянин провел полноценную тренировку на льду с командой

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Пропущенные дни без тренировок оказали влияние на общую форму российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина, однако он уверен, что справится с трудностями. Комментарий Овечкина приводит пресс-служба НХЛ.

29 сентября Овечкин провел полноценную тренировку на льду с командой. Сообщалось, что днем ранее игрок отрабатывал технику на льду.

"Конечно, мне нужно больше контактных тренировок, игрового времени с ребятами, потому что дни, которые я пропустил, повлияли на меня. Но в целом я справлюсь. Мы не хотим перенапрягаться, потому что пока у нас предсезонные игры, и еще есть время на подготовку к основному сезону. Так что я буду готов и надеюсь, что мое тело будет чувствовать себя хорошо", - сказал Овечкин.

Ранее Овечкин пропустил предсезонные матчи против "Бостона" (2:5), "Филадельфии" (5:1) и "Нью-Джерси" (3:2 после буллитов), которые прошли 22, 26 и 28 сентября соответственно.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы, главный тренер команды Спенсер Карбери сообщил, что повреждение не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября хоккеист не принимал участия в тренировках, позднее Овечкин проводил тренировки на льду, занимаясь отдельно от команды в бесконтактном джерси.

До конца предсезонного отрезка "Вашингтон" проведет три игры - на выезде против "Коламбуса" (1 октября) и дома против "Бостона" (3 октября) и "Коламбуса" (5 октября).