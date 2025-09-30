Лыжнику вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Попадание трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в базу данных украинского ресурса "Миротворец" является почетным, так как в ней много достойных граждан России. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Большунову вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.

"Большунов - нормальный гражданин нашей страны. В эту базу попадают достойные люди, так что это даже почетно. Трудно сказать, отразится ли это как-то на нем с точки зрения международной карьеры. Когда придет время, все узнаем", - сказал Крянин.

Большунову 28 лет, он трижды победил на Олимпиаде в Пекине. Также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.