По ее мнению, лыжника внесли в базу, чтобы информационное поле не пустовало

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова внесли в базу данных украинского ресурса "Миротворец", чтобы информационное поле не пустовало. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Большунову вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.

"Я думаю, что это никак не отразится на нем. Эта база для самих украинцев, она не является причиной для недопуска на какие-то соревнования. Возможно, когда ему понадобится получить какую-то визу, страны будут вредничать и не давать ему въезд. Украинцы вносят все новых людей, чтобы информационное поле не пустовало", - сказала Журова.

Большунову 28 лет, он трижды победил на Олимпиаде в Пекине. Также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.