Капризов заявил, что счастлив подписанию нового контракта с "Миннесотой"

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов чувствует себя счастливым после подписания нового контракта. Комментарий Капризова приводит пресс-служба "Миннесоты".

Во вторник Капризов подписал новый контракт с "Миннесотой", соглашение рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги. Контракт начнет действовать с сезона-2026/27 и продлится до сезона-2033/34.

"Счастлив остаться еще на восемь лет в "Миннесоте". Работаем дальше", - сказал Капризов на видео, опубликованном в соцсетях клуба.

Капризову 28 лет, он выступает за "Миннесоту" с 2020 года. В составе команды в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, в которых забросил 185 шайб и отдал 201 результативную передачу. В 2021 году россиянин получил "Колдер трофи" - приз лучшему новичку НХЛ. Ранее нападающий выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА, с которым в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.

Вместе со сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году, в финальном матче против сборной Германии (4:3) он забросил победную шайбу в овертайме. Также вместе с российской сборной нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.