По словам агента, хоккеист приостановил переговоры с клубами НХЛ

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорский "Металлург" проведет переговоры 1 октября с обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым о переходе в хоккейный клуб. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

Кузнецов в апреле этого года расторг контракт со СКА, заключенный до конца сезона-2027/28, по обоюдному согласию. Ранее о переговорах Кузнецова с "Металлургом" сообщал "Спорт-Экспресс".

"В "Металлурге" проявили интерес к Евгению, из-за этого мы приостановили переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги. Завтра утром будет созвон с клубом, и если договоримся, то Евгений пройдет медобследование. Сам он выразил заинтересованность в переходе в "Металлург", - сказал Бабаев.

Кузнецову 33 года, он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В Национальной хоккейной лиге Кузнецов также выступал за "Каролину". В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.