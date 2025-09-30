Мбаппе забил три гола в матче Лиги чемпионов с казахстанским клубом

АЛМА-АТА, 30 сентября. /ТАСС/. Французский нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе сейчас является лучшим футболистом в мире. Такое мнение журналистам высказал главный тренер казахстанского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин.

Во вторник "Кайрат" уступил дома "Реалу" со счетом 0:5 в матче основного этапа Лиги чемпионов. Мбаппе забил три мяча.

"Я думаю, что Килиан Мбаппе является лучшим футболистом в мире. До этого я не видел его игру вживую, - сказал Уразбахтин. - Безусловно, это игрок совсем другого уровня, поэтому у него такая трансферная стоимость. Конечно, помимо него, есть и другие топовые футболисты, это Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго. Такие матчи точно нужны нашим футболистам".

В первом туре "Кайрат" на выезде со счетом 1:4 уступил португальскому "Спортингу". В следующем туре казахстанский клуб 21 октября примет кипрский "Пафос".