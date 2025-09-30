Матч "Локомотив" - ЦСКА и еще три игры продолжат программу Кубка России по футболу

Также состоятся встречи "Крылья Советов" - "Сочи", "Пари Нижний Новгород" - "Спартак" и "Балтика" - "Акрон"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Программа пятого тура "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России продолжится в среду четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Крылья Советов" - "Сочи", "Пари Нижний Новгород" - "Спартак", "Локомотив" - ЦСКА и "Балтика" - "Акрон".

Среди этих матчей выделяется дерби между московскими "Локомотивом" и ЦСКА, матч пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 20:30 мск. Команды выступают в группе D, матч первого круга кубка завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. "Локомотив" лидирует в таблице квартета с 9 очками, далее идут ЦСКА (8), "Акрон" (5) и "Балтика" (2), матч двух последних команд начнется также в 20:30 мск.

"Локомотив" и ЦСКА одержали победы в последнем туре РПЛ. Армейцы благодаря трем очкам в матче с калининградской "Балтикой" (1:0) возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Железнодорожники одержали первую победу в РПЛ после пяти ничьих подряд - над "Рубином" (1:0), команда на одно очко отстает от ЦСКА в таблице чемпионата.

Также в среду пройдет матч группы С, в котором "Пари НН" примет московский "Спартак". Домашняя арена нижегородского клуба была закрыта на ремонт прошлым летом. "Пари НН" проводил первые домашние матчи текущего сезона на аренах в Саранске, Казани и Грозном. В воскресенье команды уже провели матч РПЛ, сильнее в Москве оказались красно-белые (3:0). "Спартак" продолжит играть без главного тренера Деяна Станковича на скамейке запасных, которого отстранили на месяц из-за оскорбления судьи. Пока он пропустил два матча из пяти.

В другом матче дня самарские "Крылья Советов" дома встретятся с "Сочи" (18:00 мск). Эти команды выступают в группе B вместе с московским "Динамо" и "Краснодаром", матч которых прошел во вторник и завершился в пользу краснодарцев (0:0, 4:2 - пенальти).

О Кубке России

Кубок России сохранил свой формат - с сезона-2022/23 турнир разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).