В Алма-Ате царил настоящий ажиотаж вокруг матча с "Реалом"

АЛМА-АТА, 1 октября. /ТАСС/. Казахстанский "Кайрат" во вторник провел первый домашний матч основного этапа Лиги чемпионов по футболу, проиграв испанскому "Реалу" со счетом 0:5. Игра прошла на стадионе "Центральный" в Алма-Ате.

В городе в день матча царил сильный ажиотаж, который был особенно заметен вблизи арены. Дело в том, что в Казахстане очень любят "Реал". Вход на вмещающий 23 тыс. стадион открывался за четыре часа до начала игры - в 17:45, однако уже тогда рядом с ареной собралось очень много людей.

Весь город сходил с ума от приезда звезд мирового масштаба, дошло до того, что в сеть выложили объявление горничной, которая планировала продать постельное и нижнее белье французского нападающего "Реала" Килиана Мбаппе. Порядка 500 болельщиков собрались за четыре часа до начала матча у отеля "Реала", и почти каждый молодой поклонник футбола пытался пробраться через охранников в сторону футболистов. Когда же долгожданный автобус выехал оттуда, все вокруг кричали только одно: "Мбаппе". Он сидел в первом ряду автобуса вместе с главным тренером "Реала" Хаби Алонсо.

Стадион оцепили, очень много было болельщиков без билетов. Это затрудняло проход счастливчикам, которые приобрели заветные пропуска. Территория арены заполнилась до отказа. В какой-то момент даже показалось, что оцепление прорвется и болельщики хлынут к стадиону.

Когда счет не важен

Юноши разных возрастов одними из первых пытались протиснуться через забор. Кто-то карабкался на околостадионные помещения, около 30 человек поднялись на здание с лестницей, но быстро спустились, поскольку, видимо, оттуда не было видно поля. Отсутствие билетов не мешало празднику. Рядом с чашей стадиона во время матча находились порядка 5 тыс. человек. В толпе были замечены новобрачные. Как сообщили ТАСС молодожены, они поженились и отправились к стадиону.

Рядом с ареной была организована небольшая фан-зона с большим экраном, за игрой неотрывно следили около пары тысяч человек. Была и активная поддержка группы в несколько сотен человек, которые приехали не смотреть футбол, а наслаждаться самим праздником. Они пели, танцевали, скандировали кричалки про "Кайрат".

Матч "Кайрат" - "Реал" подарил пришедшим много положительных эмоций, даже счет 5:0 в пользу гостей оказался не столь важен. Гораздо важнее был сам факт участия казахстанского клуба в Лиге чемпионов и противостояния такому сопернику. То, что результат отошел на второй план, показало и поведение болельщиков после матча, которые продолжали петь песни про "Кайрат" и радоваться, гудели проезжающие машины. Так обычно ведут себя поклонники футбола, отмечающие чемпионство.

Похвала от "Реала"

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин отметил бесценный опыт от игры с "Реалом". "Конечно, нужно понимать, что две команды находятся в разных категориях, это просто нужно принять, - сказал он журналистам. - Моментами неплохо действовали, но наш уровень пока такой. Думаю, что на один гол все-таки мы наиграли. Честно, поблагодарил ребят за игру. Также хочу отметить болельщиков и поддержку, не зря мы привезли "Реал".

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо остался под впечатлением от атмосферы на матче с "Кайратом". "Могу сказать точно - "Кайрат" заслужил право выступать в Лиге чемпионов. Мы все видели, что это значит для людей, которые находятся здесь. Во время матча была невероятная атмосфера. Желаю удачи "Кайрату", - сказал Алонсо.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Кайрат" проведет 21 октября. Команда примет еще одного новичка Лиги чемпионов - кипрский "Пафос".