С прицелом на Лос-Анджелес. Главные ожидания от чемпионата России по спортивной гимнастике

СИРИУС /федеральная территория/, 1 октября. /ТАСС/. Чемпионат России по спортивной гимнастике, который проходит в Сириусе с 30 сентября по 4 октября, является первым турниром в новом олимпийском цикле, где выступят практически все сильнейшие атлеты страны. Этим стартом для российских гимнастов начинается длинный путь в олимпийский Лос-Анджелес - 2028.

Чемпионат России 2025 года не является по сути отборочным на чемпионат мира, который пройдет во второй половине октября в Джакарте. Все национальные федерации должны были подать заявки с фамилиями участников мирового первенства до 23 сентября. Однако интерес к чемпионату России от этого не становится меньше.

Практически все потенциальные претенденты на место в составе олимпийской команды России образца 2028 года заявлены на чемпионат страны в Сириусе. Только восстанавливающийся после операции на плече Сергей Найдин и получивший тяжелую травму на недавней контрольной тренировке Даниил Новиков вынуждены пропустить национальное первенство.

Большое внимание приковано к пропустившему год из-за травмы гимнасту Даниелу Маринову, который в прошлом сезоне окончательно закрепился в роли нового лидера сборной. Спортсмен пока не готов на все 100 процентов, слишком серьезная была травма, однако и в этом состоянии Маринов, вошедший в заявку на ЧМ-2025, не дает себе поблажек, во вторник в командных соревнованиях этот гимнаст набрал лучшую сумму баллов среди всех участников.

Большие надежды тренеры российской сборной связывают с участником Олимпиады 2021 года в Токио Александром Карцевым, который после Игр в Японии на несколько сезонов ушел в тень из-за проблем со здоровьем, однако в этом году опять стал показывать гимнастику высокого уровня. Вне конкурса выступит в Сириусе Арсений Духно, который на июльском Кубке сильнейших спортсменов в юниорском первенстве сумел набрать больше баллов, чем лучший гимнаст во взрослом зачете. Дополнительным доказательством высокого уровня чемпионата России станет участие в нем турецкого гимнаста Адема Асила, чемпиона мира и Европы, который готовится к мировому первенству в Индонезии вместе с россиянами.

Кто составит конкуренцию Мельниковой

В женской части соревнований внимание будет приковано в первую очередь к чемпионке мира и Олимпийских игр Ангелине Мельниковой. 25-летняя спортсменка воспряла духом после того, как получила в середине сентября возможность выступить на первом для себя после почти четырехлетнего перерыва турнире под эгидой Международной федерации гимнастики - этапе Кубка мира в Париже. Мельникова, выступавшая на Играх 2016 и 2021 года, но вынужденно пропустившая Олимпиаду-2024, полна решимости оставаться на лидирующих позициях в мире как минимум до 2028 года, когда пройдут Игры в Лос-Анджелесе.

Другая победительница Олимпиады в Токио Виктория Листунова на чемпионате России в Сириусе по уважительной причине не сможет выступать на всех снарядах, в феврале она получила разрыв ахиллова сухожилия, ей была сделана операция, после чего гимнастка очень долго восстанавливалась. Тренеры стараются беречь эту спортсменку и не форсируют ее подготовку.

Но и без Листуновой Мельниковой будет очень непросто выиграть чемпионат страны. Как минимум еще три спортсменки приехали в Сириус, поставив перед собой задачу стать лучшей гимнасткой страны. Речь идет о молодых Анне Калмыковой, Людмиле Рощиной и Лейле Васильевой. На протяжении последних двух сезонов эти спортсменки уже не раз проявляли себя, в том числе и на прошлогодних Играх БРИКС в Казани.