Дворкович объяснил, чего не хватило "Кайрату" в матче с "Реалом"

Футболисты испанской команды победили со счетом 5:0

Футболист "Кайрата" Александр Мрынский и футболист "Реала" Родриго © AP Photo/ Alikhan Sariyev

АЛМА-АТА, 1 октября. /ТАСС/. Футболисты казахстанского "Кайрата" быстро потеряли силы, поэтому не смогли навязать борьбу испанскому "Реалу" в матче общего этапа Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Матч прошел 30 сентября в Казахстане и завершился победой "Реала" со счетом 5:0.

"Мне кажется, что "Кайрат" играл достаточно дисциплинированно до определенного момента. Но было видно, что силы кончались быстро, ноги не держали, было трудно, - сказал Дворкович. - Хотя когда при счете 2:0 почти был пенальти, его отменили, кто знает, что могло бы произойти. Мой прогноз был 3:0, но получилось крупнее".

"До счета 3:0, пока была борьба, точно был праздник. Команду гнали вперед, поддержали, потом все-таки погрустнело", - добавил он.

Также Дворкович назвал лучшего футболиста матча. "Очевидно, что дали награду Килиану Мбаппе, хет-трик сделал. Все время рвался к воротам. Мне еще понравился защитник "Реала" Дин Хёйсен, хотя играл не против топовых нападающих, но перехватывал все мячи. - отметил Дворкович. - Его пройти было почти невозможно. Мбаппе, конечно, абсолютная звезда. И понравилась концентрация вратарей в целом, очень молодой казахстанский вратарь был хорош, ему было крайне сложно, но он вытащил все, что смог. Пару раз ошибся буквально, в моменте с пенальти прежде всего. А так - здорово. Но и Тибо Куртуа [был хорош], такие игры очень сложны для вратарей фаворитов, потому что моментов мало, нужно сохранить концентрацию, Куртуа ее сохранил до конца".

"Кайрат" провел первый домашний матч в общем этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанская команда на выезде со счетом 1:4 уступила португальскому "Спортингу".