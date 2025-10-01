Журова считает, что Украина пытается надавить на МОК

Ранее в базу данных украинского ресурса "Миротворец" внесли российского лыжника Александра Большунова

Депутат Госдумы Светлана Журова © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российских спортсменов стали часто добавлять в базу данных украинского ресурса "Миротворец", чтобы надавить на Международный олимпийский комитет (МОК). Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов был внесен в базу "Миротворца". До этого туда были внесены обладатель Кубка Стэнли 2018 года Александр Овечкин, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и другие спортсмены.

"Я думаю, что на Украине так активно стали замечать спортсменов, потому что постепенно идет процесс возвращения россиян на международные турниры. Сейчас они услышали, что Международная федерация лыжного спорта обсуждает допуск спортсменов, поэтому внесли Большунова. Они пытаются таким образом надавить на МОК и воспрепятствовать нашему возвращению", - сказала Журова.

24 сентября прошел совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), на котором обсуждался вопрос допуска россиян на Олимпиаду. По его итогам телеканал NRK сообщил, что решение по этой теме отложили до 21 октября.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.