В "Магнитке" не забалуешь. Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"

Нападающий заработает 10 млн рублей по контракту до конца сезона

Редакция сайта ТАСС

Евгений Кузнецов © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов стал игроком "Металлурга" после неудачных попыток вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). После СКА 33-летний нападающий получил второй шанс закрепиться в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Магнитогорский клуб заключил с Кузнецовым контракт до конца сезона, а по информации "Матч ТВ", нападающий заработает 10 млн рублей. Это примерно столько, сколько сейчас получает центральный нападающий первого звена команды Роман Канцеров, для которого эта позиция неродная. В этой же тройке играет и одна из звезд КХЛ Владимир Ткачев.

Читайте также

Хоккеист Кузнецов подписал контракт с магнитогорским "Металлургом"

"Канцеров играет как центральный [нападающий] в первом звене, хотя он крайний. Хорошая игра Кузнецова будет отличным подспорьем, он может связать в тройке того же Ткачева", - отметил в разговоре с ТАСС бывший главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев.

После расторжения контракта со СКА по обоюдному согласию в апреле Кузнецов пытался вернуться в НХЛ, и по словам его агента Шуми Бабаева, возвращение в североамериканскую лигу было приоритетным желанием игрока. За лето решить этот вопрос не удалось. В конце сентября журналист Марко д'Амико написал на своей странице в X, что Кузнецов ждал предложений от "Торонто" и "Флориды". Тем более что у клуба, ставшего обладателем Кубка Стэнли два последних года подряд, из-за тяжелой травмы крестообразных связок выбыл капитан и один из лучших двусторонних форвардов в НХЛ Александр Барков.

Несмотря на кадровые проблемы, ни "Флорида", ни "Торонто", как видится, реальных предложений Кузнецову не сделали. Тем не менее агент игрока верит, что тот в Северную Америку вернется. "С НХЛ не получилось, потому что у руководителей клубов лиги были сомнения, сможет ли он помочь после сезона в КХЛ. Думаю, это сыграло против него в последнее время. Но все в его руках. Думаю, страницу НХЛ он еще не закрыл", - сказал Бабаев ТАСС.

Увидят ли в Магнитогорске прежнего Кузнецова?

В СКА, несмотря на провал в сезоне (вылет во втором раунде плей-офф, несмотря на дорогие приобретения), Кузнецов был далеко не одним из худших. Если не брать в расчет его травмы, в среднем он набирал за игру около очка и помогал Ивану Демидову, который потом уехал в "Монреаль". Как говорил агент, вариант с возвращением Кузнецова в "Трактор", где он в свое время стал одним из лидеров команды, не рассматривался. Скорее всего, потому что в Челябинске были обижены на то, что игрок после возвращения из-за океана выбрал СКА, а не "Трактор".

От перехода Кузнецова ожидают преображения игры "Металлурга" в большинстве (по проценту реализованного большинства команда находится в середине). Однако остается открытым вопрос, сумеет ли Кузнецов выдержать физические нагрузки, учитывая, что при Андрее Разине "Металлург" показывает неплохие объемы в плане катания. Да и сумеет ли форвард со своим характером сработаться с тренером, который в определенные моменты не боится высказывать свое мнение по игрокам?

Теперь все зависит от воли и характера Кузнецова, сможет ли он в достаточной мере сконцентрироваться только на хоккее. "Как игрока Кузнецова мы все знаем, что он способный, талантливый. Что касается всего остального, то могу сказать так, что в "Металлурге" не забалуешь. Здесь все настроено на работу. Это принцип ММК, который в том числе передается и на хоккейное подразделение "Магнитки". Думаю, по всем предположениям, и у команды, и у Евгения должно получиться", - сказал ТАСС бывший вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.

"Если со второй частью жизни у него будет все в порядке, он станет огромным усилением "Металлурга" с точки зрения медийности и хоккея. Тот Кузнецов, которого я видел на Кубке мира и чемпионатах мира, производил фантастическое впечатление. Если он сейчас может хотя бы чуть приблизиться к той форме и у него не будет проблем с жизнью вне хоккея, это будет хорошее подспорье для "Металлурга", - сказал Воробьев, который входил в тренерский штаб сборной России на Кубке мира 2016 года и чемпионате мира 2017 года, где играл Кузнецов.

Под понятиями "все остальное" и "вторая часть жизни", о которых эксперты твердят, словно сговорившись, подразумевается, главным образом, печальное прошлое Кузнецова. Связано оно с его четырехлетней дисквалификацией Международной федерацией хоккея после того, как в его организме нашли следы наркотика.

Даже несмотря на то что в НХЛ наказание хоккеистов за употребление этого вещества не такое жесткое, ситуация наложила отпечаток на дальнейшую карьеру игрока за океаном, он вынужден был прибегать к помощи, которую лига оказывает в таких ситуациях игрокам. Поэтому переход в "Металлург" для Кузнецова можно назвать одним из последних шансов проявить себя на высоком уровне и подумать именно об игре. Возможно, в Магнитогорске действительно это будет сделать легче, нежели в родном для Кузнецова Челябинске.